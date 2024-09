Wie sich Singles gesund ernähren können

Vielen Singles fällt es schwer, frische Mahlzeiten nur für sich selbst zuzubereiten – aus den unterschiedlichsten Gründen. Deshalb hat Cornelia Zink, Ernährungs-Expertin der AOK Donau-Ries, ein paar Hinderungsgründe unter die Lupe genommen, die scheinbar dagegensprechen, selbst für nur eine Person zu kochen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Hindernis 1: Viele Singles nehmen sich nach einem langen Arbeitstag keine Zeit zum Kochen.

Für Zink hat es viele Vorteile, etwas für sich selbst zuzubereiten: Man könne die Zutaten so auswählen, dass alles dem persönlichen Geschmack entspreche. Zu kochen und sich ganz auf die Arbeit in der Küche zu konzentrieren, könne sogar dabei helfen, nach einem stressigen Tag abzuschalten. Und Singles hätten es in der Hand, auf gesunde Ernährung zu setzen.

Kochen für eine Person: Kleine Mengen sind erhältlich, so die AOK Donau-Ries

Vorwand 2: Einkaufen ist für Singles schwierig: Viele Packungen sind zu groß für eine Person und es besteht die Gefahr, dass Lebensmittel verderben.

Hier hält Cornelia Zink dagegen: Obst und Gemüse sei meist lose und einzeln zu bekommen, ebenso wären viele Lebensmittel an der Frischetheke in kleineren Mengen erhältlich. Bei verpackten Lebensmitteln sei es für Singles oft günstiger, gezielt die kleineren Verpackungsgrößen zu wählen. Denn große Packungen wären nur nachhaltig und würden sich finanziell lohnen, wenn wirklich alles verbraucht und nichts weggeworfen wird. „Eine gute Vorratshaltung ist hier besonders hilfreich. Um den Überblick zu behalten, sortiert man im Kühlschrank neue Vorräte hinten ein, um ältere Lebensmittel zuerst aufzubrauchen.“ Es spare Zeit und Geld, eine Liste über Menge und Haltbarkeit der Vorräte zu führen und laufend zu aktualisieren. Denn das verhindere unnötige Einkäufe.

Tipps aus der Praxis: Damit die ersten Versuche am Kochtopf gelingen, hat Zink in der Mitteilung noch ein paar praktische Tipps. Für den Anfang genügen wenige, einfache Rezepte, die sich nach Belieben abwandeln lassen. Sie empfiehlt außerdem, Zutaten für schnelle Gerichte zu bevorzugen: „Mit Kichererbsen oder Kidneybohnen aus dem Glas, kombiniert mit frischem Gemüse und Kräutern, entsteht im Handumdrehen ein schmackhaftes schnelles Gericht.“

Kochrezept für ein Chili sin Carne

Ein passendes Rezept wäre ein Chili sin Carne (Zutaten für eine Person): - 2 EL Olivenöl - 1 kleine Zwiebel - 1 gelbe Rübe - ½ gelbe Paprika - ½ rote Paprika - ½ Glas Kidneybohnen - Nach Belieben: 3 EL Gemüsemais

Zum Würzen: - Etwas Tomatenmark - 1 TL gekörnte Gemüsebrühe - ½ bis 1 TL Tex-Mex-Gewürzmischung (Schärfegrad beachten)

Zwiebel und gelbe Rübe putzen, waschen und würfeln. Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Zwiebel- und Rüben-Würfel dazugeben, auf mittlerer Hitze schmoren. Parallel die Paprikaschoten waschen, halbieren, weiße Haut und Kerne entfernen, ebenfalls würfeln und in der Pfanne mitschmoren lassen. Tomatenmark, gekörnte Brühe und Tex-Mex-Gewürz zugeben und unterrühren. Etwa 10 Minuten schmoren. Dann Kidneybohnen und evtl. Mais zugeben. Einmal aufkochen und servieren.

Tipps: Dieses Gericht eignet sich gut zum Einfrieren: Einfach die doppelte Menge an Zutaten verwenden, um eine Portion einzufrieren. Die restlichen Kidneybohnen und halben Paprikaschoten mit frischen Tomaten und Kräutern am nächsten Tag für einen Salat verwenden. (AZ)