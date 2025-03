Photovoltaik auf den Dächern: Tut sich etwas in Nördingens Altstadt?

Viele Kommunen in Deutschland können sich glücklich schätzen, historisch wertvolle Stadtkerne oder Altstädte zu haben. Sie sind meistens der Mittelpunkt oder das Herz der jeweiligen Kommune und locken mitunter Jahr für Jahr Tausende Besucher an. Sie beleben damit den Tourismus, was wiederum dem Einzelhandel zugutekommt. Viele Eigentümer von denkmalgeschützten Immobilien haben diese in den zurückliegenden Jahren mitunter für teures Geld saniert oder renoviert. Auch die politischen Entscheidungsträger sind sich ihrer Verantwortung für das historische Erbe ihrer Städte bewusst und tun alles, um dieses der Nachwelt zu erhalten. So ist es auch in Nördlingen und Dinkelsbühl bei den Oberbürgermeistern David Wittner und Dr. Christoph Hammer und den jeweiligen Stadträten.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Photovoltaik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis