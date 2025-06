Bürgerfest zur Kroneeröffnung: So gefällt den Menschen das neue Hotel

Ein Duft von Bratwürsten liegt in der Luft, fröhliches Kinderlachen und das Stimmengewirr zahlreicher Besucher erfüllen den Saumarkt – dazu spielte im Hintergrund die Oettinger Stadtkapelle. So wurde das Bürgerfest und die damit verbundene Eröffnungsfeier des Hotels Krone am Samstag gefeiert. Bürgermeister Thomas Heydecker sagte, der Bau und die Eröffnung des Hotels sei ein großes Ereignis, an dem zahlreiche Menschen beteiligt waren: „Seit ich meinen ersten Fuß ins Rathaus gesetzt hatte, war das Projekt Krone präsent", so Heydecker.

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Heydecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis