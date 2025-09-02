Nach dem schweren Unfall in Schmähingen: So reagiert man als Ersthelfer richtig

Niemand wünscht es sich, in so eine Situation zu kommen, doch irgendjemand ist immer als Erstes vor Ort. Als am Freitagnachmittag in Schmähingen zwei Autos zusammenstießen, wurden zwei Personen nach Angaben der Polizei mindestens mittelschwer verletzt, eine Person leichter. Einer der ersten Helfer war der Nördlinger Hausarzt Sebastian Völkl, der auf dem Rückweg von einem Hausbesuch war und zufällig als einer der Ersten an der Unfallstelle war. Welche Tipps er, ein leitender Notarzt und ein langjähriger Rettungsdienstfahrer haben.

1. Sich selbst schützen und die Unfallstelle absichern

Als Völkl am Freitagnachmittag an der Unfallstelle war, sei die Lage „unübersichtlich“ gewesen. Kein Wunder, der Unfall habe sich wohl erst kurz zuvor ereignet, sagt der Hausarzt: „Überall waren Trümmerteile, es war kein Warndreieck aufgestellt.“ Es sei sehr wichtig, die Sicherheit an der Unfallstelle herzustellen, in diesem Fall sei es eine unübersichtliche Kreuzung gewesen. Daher habe er jemanden angewiesen, die Unfallstelle abzusichern, somit konnte er sich um die Verletzten kümmern.

Friedrich Ackermann, 75, ist seit über 50 Jahren beim BRK engagiert und bis vor zwei Jahren noch im Rettungsdienst gefahren. Auch er betont: „Der beste Ersthelfer nützt nichts, wenn er vom nachfolgenden Fahrzeug erfasst wird.“ Erst solle man sich eine Warnweste anziehen und dann ein Warndreieck aufstellen und zwar im entsprechenden Abstand: „So schnell wie man fahren darf, so viele Meter.“ Im Idealfall seien mehrere Personen vor Ort, sodass man die Aufgaben verteilen kann.

2. Einen Überblick verschaffen und 112 anrufen

Weiter sollte man sich an der Unfallstelle einen Überblick verschaffen und über die 112 den Notruf absetzen, das funktioniere in ganz Europa, sagt Ackermann. Dann kümmere man sich um die Verletzten, schaue, wer ansprechbar ist, wen man betreuen und beruhigen muss.

Dr. Christoph Frick ist Facharzt für Anästhesie und leitender Notarzt am Stiftungskrankenhaus. Er betont, man solle die fünf klassischen W-Fragen beantworten: Wer, wo, was, wie viele und Warten auf Rückfragen. Man bekomme auch von der Leitstelle die entsprechende Unterstützung, die einen durch kritische Situationen begleite.

3. Helfen

Völkl hat sich in Schmähingen die Verletzten angeschaut, um die Verletzungen einschätzen zu können und hat dies dem Notarzt mitgeteilt. Der Arzt gibt zu bedenken: „Das kann sich noch schlechter entwickeln. Die Leute sind oft aufgeregt nach einem Unfall und sagen, es ist alles gut. Nach zehn Minuten werden sie dann bewusstlos.“ Dass er als Arzt vor Ort war, habe den Personen keinen medizinischen Vorteil verschafft, sagt Völkl, er habe auch noch gefragt, ob jemand Blutverdünner nehme: „Das kann man nicht ändern, aber man muss es anders behandeln.“

Icon Galerie 8 Bilder Beim Unfall in Schmähingen musste die Staatsstraße 2212 gesperrt werden, ein Hubschrauber brachte verletzte Personen ins Krankenhaus. Unser Fotograf war vor Ort.

Reanimation: Nördlinger Arzt sagt, in anderen Ländern gibt es eine höhere Quote

Für Laien gelte, dass man schaue, wer ansprechbar ist, so Ackermann. Wenn das der Fall ist, solle man die Person beruhigen. Wenn jemand bewusstlos sei, solle man die Person aus dem Auto holen und bei vorhandener Atmung in die Seitenlage bringen und den Kopf überstrecken: „Der Mund muss die tiefste Stelle sein, damit Flüssigkeit herauslaufen kann“, betont Ackermann. Wer bewusstlos im Fahrzeug sitze, könne ersticken. Das gelte auch für Motorradfahrer: Seien die nicht ansprechbar, müsse der Helm runter.

Wenn keine Atmung vorhanden ist, müsse man mit der Wiederbelebung beginnen, sagt Frick, das Internet sei voll mit Videos, wie man das richtig mache: „Die ersten zehn Minuten sind absolut lebensentscheidend. Pro Minute fällt das Überlebensrisiko um zehn Prozent.“ Denn wenn der Rettungswagen gerade in einem anderen Landkreisteil unterwegs ist, dauere es etwas, bis der da sei: „Zehn Minuten sind eine lange Zeit im Notfall.“ In Deutschland liege die Quote von Laienreanimationen bei 55 Prozent, „das ist schlecht. In Schweden oder den Niederlanden ist sie bei über 80 Prozent“. Kinder würden dort bereits in frühen Jahren besser trainiert.

Auch wenn Gefahr im Auto herrscht, etwa weil es brenne, soll man die Person dem Auto holen, so Frick.

4. Was man nicht tun sollte

Der häufigste Fehler ist laut Ackermann: Nichts zu tun. „Sie können nicht so viel falsch machen, wie wenn Sie nichts tun.“ Die Zeit, in der man auf den Rettungsdienst warte und nichts tue, reiche aus, dass jemand erstickt. Auch der leitende Notarzt Frick sagt: „Man kann kaum etwas falsch machen. Die Leute kriegen Probleme, weil niemand hilft, nicht, weil jemand etwas falsch macht.“ Soweit er wisse, gebe es kein einziges Urteil gegen einen Ersthelfer, der versucht habe das Richtige zu tun. Erste Hilfe aber sei gesetzliche Pflicht.

4. Welche Tipps es noch gibt

Ackermann und Frick betonen: Man sollte Kurse belegen und seine Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen: Beim BRK finde man reichlich Termine im Landkreis, sagt Frick: „Bevor ich den halben Sonntag Tiktok-Videos anschaue, nehme ich den Kegelverein und mache zusammen einen Erste-Hilfe-Kurs.“ Oder man mache das als Familie gemeinsam. Zusätzlich könne man sich auch Erste-Hilfe-Apps vom Deutschen Roten Kreuz oder von den Maltesern herunterladen. Weitere Infos gebe es beim Deutschen Rat für Wiederbelebung (https://www.grc-org.de/) oder unter www.einlebenretten.de. All das gebe einem das Rüstzeug, um sicherer zu sein, betont der Oberarzt.

Bei Bewusstlosigkeit gelte: „Prüfen, Rufen, Drücken. Prüfe, ob die Person atmet. Hilfe rufen und Herz-Lungen-Wiederbelebung anfangen.“

Eine weitere Bitte hat Frick zudem: Er sei viel mit dem Rettungshubschrauber unterwegs und sehe „horrende Unfälle“ mit E-Scootern und E-Bikes. „Bitte zieht einen Helm auf. Nicht nur die Kinder, alle bitte.“ Die Kinder hätten häufig fast schon eine Ritterrüstung an, aber die Eltern seien ohne Helm unterwegs.