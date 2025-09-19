Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Erweiterungsbau an der Schillerschule: Ganztagsbetreuung für Nördlinger Kinder sichern

Nördlingen

Wie Eltern und Schüler vom Erweiterungsbau an der Schillerschule profitieren

Ein neuer Erweiterungsbau an der Schillerschule in Nördlingen wird die Voraussetzungen für eine Offene Ganztagesschule schaffen und die schulische Betreuung verbessern.
Von Bernd Schied
    • |
    • |
    • |
    Mit dem Spatenstich ist der Startschuss für den Erweiterungsbau an der Schillerschule gefallen.
    Mit dem Spatenstich ist der Startschuss für den Erweiterungsbau an der Schillerschule gefallen. Foto: Bernd Schied

    Schulleiterin Ulrike Knauer ist sichtlich gut gelaunt. Endlich geht ein großer Wunsch von ihr und ihrem Lehrerkollegium in Erfüllung: Die Schiller-Grundschule im Wemdinger Viertel erhält einen Erweiterungsbau, um die räumlichen Voraussetzungen für eine Offene Ganztagesschule (OGTS) zu schaffen. Am Freitag war Spatenstich für das ambitionierte Vorhaben. Hintergrund ist der ab dem Schuljahr 2026/27 geltende Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler der ersten Jahrgangsstufe.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden