Deshalb werden hunderte Skelette in Nördlingen ausgegraben

Es ist eine Vorstellung, die Unbehagen auslösen könnte: Wer in den vergangenen Jahren, vielleicht beim Weihnachtsmarkt mit einer Tasse Glühwein in der Hand, rund um die St. Georgskirche schlenderte, stand womöglich über einer Menge Gebeine und Schädel. Seit Kurzem stehen neue Bauzäune um die Kirche, ein Schild warnt: „Archäologische Ausgrabung: Betreten verboten!“ Denn aktuell werden hier jene Skelette ausgegraben.

Einige davon sind teilweise freigelegt, die Arbeiten haben vergangene Woche begonnen. Grabungsleiter Dr. Zoltán Havas zeigt in die Grube: „Hier sieht man das Skelett eines Erwachsenen.“ Der 46-Jährige macht auf ein weiteres Detail aufmerksam: Direkt darunter seien ein paar Fingerknochen zu sehen. „Das ist der nächste.“ Denn die Knochen gehören zur nächsten Person, die unter dem ersten Skelett liegt.

Grabungen an St. Georgskirche: Boden rund um die Kirche soll ausgetauscht werden

Havas vom Archäologiebüro Dr. Woidich kümmert sich bei der aktuellen Grabung um die ganze Organisation. Teil des Ganzen ist auch die Öffentlichkeitsarbeit – etwa der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Denn da sind eine Mutter mit ihrem Sohn oder ein älteres Ehepaar, die wissen wollen, was hier gemacht wird: „Ist das ein Schädel, der da zu sehen ist?“ Havas bejaht – ihn wundert es nicht, auf einem früheren Friedhof viele Skelette zu finden. Doch darüber dürften viele Nördlingerinnen und Nördlinger im Alltag kaum nachdenken.

Seit vielen Jahren wird an der Georgskirche gearbeitet, irgendetwas ist fast immer eingerüstet. Eine andere Grabungsfirma, so Havas, habe schon vor zehn Jahren Grabungen durchgeführt, die werden nun fortgesetzt. Ziel des Ganzen ist der Austausch des Bodens um St. Georg, wie der 46-Jährige erklärt: Der sei nämlich sehr instabil und lasse zu, dass Feuchtigkeit ins Fundament eindringt. Man wolle künftig ein stabiles Umfeld für das Kirchenfundament schaffen.

Dr. Zoltán Havas vom Archäologiebüro Dr. Woidich leitet die Grabung an der Kirche. Foto: Jan-Luc Treumann

Grabungsleiter vermutet, dass 400 bis 500 Skelette im Boden liegen könnten

Grabungsleiter Havas erläutert das Vorgehen. Stück für Stück wird rund um die Kirche ein Teil des Bodens freigelegt – aber nie ein längeres Stück auf einmal. Das habe statische Gründe, so Havas, man wolle nicht, dass das Fundament nachsacke. Das würde auch genau überwacht. Aktuell ist ein Stück des Bodens auf der Nordseite freigelegt, mehrere Skelette liegen dort; erst einige Meter weiter wird der Boden aus dem nächsten Grabungsbereich geschaufelt. Nachdem die ersten Erdschichten noch mit dem Bagger entfernt wurden, geht es dann an die Feinarbeiten, um die Skelette freizulegen, schildert Havas.

Dort sind die freigelegten Knochen teilweise schon mit Nummern markiert: Nummer acht ist das geschilderte Erwachsenenskelett, Nummer drei, vier, fünf und sechs stammen von Kindern. Nummer sieben ist ein Schädel, der restliche Körper ist aber wohl noch vergraben. Wie viele Skelette insgesamt rund um die Kirche vergraben liegen, kann Havas noch nur vermuten. Aufgrund der Fläche, die ausgegraben werden soll, überschlägt der Archäologe: „Wahrscheinlich sind es 400 bis 500 Skelette. Aber das ist nur eine grobe Einschätzung.“ Auf jeden Fall lägen einige Überreste übereinander in Lagen. Denn einen früheren Friedhof dürfe man sich nicht so wie heute vorstellen, so der Grabungsleiter: „Es ist ein anderes Gesamtbild. Ich vermute, dass man keine auffälligen Grabmonumente gehabt haben wird.“

Bereits jetzt sind einige Skelette von Erwachsenen und Kindern ausgegraben worden. Es dürften noch viele weitere folgen. Foto: Jan-Luc Treumann

Archäologie um Nördlingens St. Georg: Grabungsfirma schaut nicht nur auf die Skelette

Havas vermutet, dass einige Skelette schon aus der Zeit vor dem Bau der Kirche vor rund 600 Jahren stammen. Wenn man einen genaueren Überblick habe, werde man die vermutlich jüngsten und ältesten Knochen untersuchen lassen, um dann den Zeitraum näher eingrenzen zu können, aus dem diese stammen. Die kommen nach der Ausgrabung erst zum Landesamt für Denkmalpflege und später in ein Lager nach München.

Es geht bei den Arbeiten aber nicht nur um die Skelette, sondern auch um weitere Fragen. So zeigt der Grabungsleiter auf eine Steinreihe vor den bisherigen Funden: „Wir haben hier ein Mauerfundament, von dem wir noch nicht eindeutig wissen, wozu es gehört.“ Es könnte ein Wohnhaus gewesen sein, vielleicht aber auch eine Bauhütte vom Bau der St. Georgskirche. Das Fundament der Kirche steht ebenfalls im Fokus. So halte man Ausschau, ob die Fugen etwa auffällig seien, weil sie auf einmal anders aussehen – das könnte ein Hinweis auf unterschiedliche Bauabschnitte sein.

Die Ausgrabungen werden fotografisch genauestens dokumentiert – digital können diese dann übereinandergelegt werden, sodass sich ein umfassendes Bild ergibt, wo welcher Knochen lag. Bis wann die Arbeiten andauern, lässt sich bislang schwer abschätzen, so Havas, da hänge viel an der Witterung. Auf jeden Fall soll noch bis in das kommende Jahr gearbeitet werden. Havas sieht in seiner Aufgabe auch eine gewisse Verantwortung, die Informationen zugänglich zu machen: „Schließlich liegen hier auch die Vorfahren oder Verwandten der Nördlinger.“