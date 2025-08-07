Icon Menü
ESV Nördlingen: Ehrungen für langjährige Mitglieder beim traditionellen Grillfest

Breitensport

ESV Nördlingen ehrt verdiente Mitglieder

Im Sportheim des ESV Nördlingen hat das traditionelle Grillfest der Schützen- und Keglerabteilung stattgefunden, bei dem verdiente Mitglieder geehrt wurden.
    Die geehrten Mitglieder der Schützen- und Keglerabteilung: (hinten von links) Stefan Kirchner, Thorsten Hartl, Bernd Wünschmann, Arnold Lindner, Jürgen Marchal, Gisbert Tögel; (vorne von links) Davina Hartl, Elvira Trumpp und Irmgard Lindner. Foto: Melanie Steinle

    Im Sportheim des ESV Nördlingen am Hohen Weg hat das Grillfest der Schützen- und Keglerabteilung stattgefunden. Die 2. Vorsitzende Doris Niederhuber begrüßte die Gäste und es wurden anwesende Jubilare geehrt.

    Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Irmgard Lindner, Arnold Lindner, Bernd Wünschmann und Gisbert Tögel ausgezeichnet. Elvira Trumpp und Stefan Kirchner wurden für 40 Jahre Vereinstreue geehrt. Für 25 Jahre im Verein erhielten Davina Hartl, Thorsten Hartl und Jürgen Marchal eine Auszeichnung. Als Dank für ihre langjährige Vereinstreue erhielten die Jubilare eine Urkunde, eine Flasche Wein sowie eine Ehrennadel. (AZ)

