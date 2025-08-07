ESV Nördlingen ehrt verdiente Mitglieder

Im Sportheim des ESV Nördlingen am Hohen Weg hat das Grillfest der Schützen- und Keglerabteilung stattgefunden. Die 2. Vorsitzende Doris Niederhuber begrüßte die Gäste und es wurden anwesende Jubilare geehrt.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Irmgard Lindner, Arnold Lindner, Bernd Wünschmann und Gisbert Tögel ausgezeichnet. Elvira Trumpp und Stefan Kirchner wurden für 40 Jahre Vereinstreue geehrt. Für 25 Jahre im Verein erhielten Davina Hartl, Thorsten Hartl und Jürgen Marchal eine Auszeichnung. Als Dank für ihre langjährige Vereinstreue erhielten die Jubilare eine Urkunde, eine Flasche Wein sowie eine Ehrennadel. (AZ)