Evangelische Kirchengemeinden Neresheim und Schweindorf fusionieren

Die evangelischen Kirchengemeinden Neresheim und Schweindorf sollen fusionieren. Ein Grundsatzbeschluss dazu soll noch vor den Sommerferien fallen, der Zusammenschluss soll bis 2030 erfolgen. Diese Überlegungen haben im Mittelpunkt einer Gemeindeversammlung am Sonntag nach dem Gottesdienst gestanden. Pfarrerin Rebekka Schecks Hauptargument ist nach eigenen Angaben, dass die beiden Kirchengemeinden bereits jetzt einen Großteil ihrer Strukturen und ihres Personals teilen.

Es gibt bereits viele Gemeinsamkeiten: eine Pfarrstelle, einen Gottesdienstplan, ein Gemeindebüro mit Sekretärin, einen Gemeindebrief und seit Januar eine Kirchenpflege. Außerdem kommen die Kirchengemeinderäte regelmäßig abwechselnd in Neresheim oder Schweindorf zusammen. Rebekka Schecks Fazit: Es ist eine gedeihliche Zusammenarbeit. Als zusätzliche Vorteile einer Fusion sieht sie, dass Doppelstrukturen vermieden werden und so eine Arbeitsentlastung bewirkt wird und dass man sich gegenseitig bereichert und bestärkt. Aber auch äußere Umstände sprechen nach ihrer Einschätzung für ein Zusammengehen. Laut Prognosen wird im evangelischen Kirchenbezirk Aalen, zu dem ab 2026 auch der seitherige Kirchenbezirk Schwäbisch Gmünd gehört, die Zahl der Gläubigen um 19,18 Prozent sinken.

Pfarrplan der Landeskirche: Nur noch 18 von bisher 23,5 Pfarrstellen im Kirchenbezirk Aalen

Ebenso sinkt aber auch die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer. Während es weniger Studienanfängerinnen und -anfänger gibt, gehen die sogenannten Babyboomer in den Ruhestand. Die evangelische Landeskirche Württemberg reagiert darauf mit dem sogenannten Pfarrplan. Das bedeutet für den Kirchenbezirk Aalen: Von den derzeit 23,25 Pfarrstellen bleiben bis 2030 lediglich 18 übrig. Betroffen sein werde von dieser Entwicklung jede Gemeinde, betont Pfarrerin Scheck.

Für Neresheim und Schweindorf bedeutet dies konkret: Spätestens ab 2030 wird die Geistliche auch Dienstaufträge in Waldhausen und Ebnat übernehmen müssen, die bislang den Kirchengemeinden Aalen beziehungsweise Unterkochen zugeordnet sind. Sitz der Pfarrstelle bleibt zwar das Pfarrhaus in Neresheim, allerdings müssen die betroffenen Kirchengemeinden sich verständigen, wie sie die Aufgaben der Pfarrerin oder des Pfarrers aufteilen. Damit wird dann ein neues Kapitel in der Kirchengeschichte der Region aufgeschlagen. Das Härtsfeld war über Jahrhunderte ein rein katholisches Gebiet. Eine Ausnahme bildete lediglich Schweindorf, das zu Nördlingen gehörte und somit evangelisch war und nach wie vor ist. Als 1810 Neresheim zum überwiegend evangelisch geprägten Königreich Württemberg kam, gab es in der Härtsfeldmetropole die ersten Evangelischen. Es waren dorthin versetzte Beamte des Oberamts und des Amtsgerichts.

Gesamtkirchengemeinde Schweindorf-Neresheim wurde 1992 aufgelöst

Die ursprüngliche Mutterpfarrei war Schweindorf gewesen, dessen Pfarrer sich um die in der Diaspora verstreuten evangelischen Christen kümmern sollte. 1907 kam Neresheim als Filiale zur Muttergemeinde Schweindorf. Nach dem Krieg wuchs die Zahl der Evangelischen durch die Flüchtlingsströme aus dem Osten in Neresheim. Die Filialgemeinde erhielt ein immer stärkeres Gewicht, zumal ihr die evangelischen Christen aus Dischingen, Ballmertshofen, Trugenhofen und Schloss Taxis zugeschlagen wurden. 1953 wurde die Kirchengemeinde selbstständig und es entstand die Gesamtkirchengemeinde Schweindorf-Neresheim. Sie wurde 1992 aufgelöst, zugunsten von zwei eigenständigen Kirchengemeinden