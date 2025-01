Wie die Polizei mitteilt, ist am Montag, 27. Januar, zwischen 16.15 und 17.30 Uhr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein versperrtes Damenrad der Marke Bulls in der Farbe weiß, entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter 09081/29560 entgegen. (AZ)

