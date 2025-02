Fahrer flüchtet nach Streifkollision in Nördlingen

Zu einer Streifkollision ist es in der Reimlinger Straße in Nördlingen am Montagmorgen gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam ein stadteinwärts fahrender Autofahrer gegen 8.15 Uhr nach links in den Gegenverkehr und streifte mit seinem linken Außenspiegel einen Ford Kuga ebenfalls am linken Außenspiegel. Um den Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro kümmerte sich der Fahrer des Autos nicht, sondern fuhr einfach davon. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

