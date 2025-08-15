Icon Menü
Fahrer schläft am Steuer ein: Verkehrsunfall auf der B25 in Marktoffingen

Marktoffingen

Fahrer schläft ein und verursacht Verkehrsunfall

Ein junger Fahrer hat auf der B25 einen Verkehrsunfall verursacht, nachdem er während der Fahrt laut eigener Aussage kurz eingeschlafen ist.
    Der Schriftzug „Polizei“ ist auf einem Streifenwagen zu lesen. (zu dpa: «Polizei findet Kiloweise Drogen in Nordhessen - Festnahmen»)
    Der Schriftzug „Polizei“ ist auf einem Streifenwagen zu lesen. (zu dpa: «Polizei findet Kiloweise Drogen in Nordhessen - Festnahmen») Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Auf der B25 ist es am Donnerstag gegen 18.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-Jähriger mit seinem Auto von Nördlingen in Richtung Marktoffingen unterwegs. Am Ortseingang Marktoffingen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, dass er wohl kurz eingeschlafen wäre. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. (AZ)

