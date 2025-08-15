Fahrer schläft ein und verursacht Verkehrsunfall

Auf der B25 ist es am Donnerstag gegen 18.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-Jähriger mit seinem Auto von Nördlingen in Richtung Marktoffingen unterwegs. Am Ortseingang Marktoffingen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, dass er wohl kurz eingeschlafen wäre. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. (AZ)

