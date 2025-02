Fahrer überfährt in Fremdingen eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild

Ein 35-Jähriger ist wegen Unachtsamkeit Montagnacht auf der B25 bei Fremdingen in eine Verkehrsinsel hineingefahren. Gegen 2.40 Uhr befuhr der Mann die B25 von Dinkelsbühl kommend Richtung Fremdingen, so die Polizei. Auf gerader Strecke kam er laut dem Bericht aus Unachtsamkeit von der Straße ab und überfuhr die dortige Verkehrsinsel samt Verkehrsschild. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3800 Euro. (AZ)

