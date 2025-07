Unterwegs mit Kleintransporter und mehr als 1,6 Promille im Blut

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Sonntag, gegen 1.30 Uhr, auf der Staatsstraße in Deiningen in Richtung Wemding gefahren. In der Fuchsienstadt angekommen, parkte der Mann sein Fahrzeug am Netto. Wie die Polizei berichtet, konnte eine Streife den 53-Jährigen später antreffen. Er hatte mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Polizei bittet um Hinweise zu einer eventuell unsicheren Fahrt sowie zur Besetzung des Fahrzeugs, Telefon 09081/29560. (AZ)

