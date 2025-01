Auto wird am Weinmarkt angefahren - Verursacher flüchtet

Ein am Weinmarkt geparkter schwarzer Smart ist am Dienstag in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 11.50 Uhr angefahren worden. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen die hintere Stoßstange, berichtet die Polizei. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 900 Euro kümmerte sich der Unbekannte nicht, sondern flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

