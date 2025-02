Wie die Polizei am Sonntag meldet, wurde bereits am Donnerstag ein in der Talergasse in Baldingen geparkter Wagen angefahren. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr, die Beifahrerseite wurde beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. (AZ)

