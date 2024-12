Mercedes angefahren: Verursacher kümmert sich nicht um den Schaden

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Hainsfarth einen Mercedes angefahren. Der stand laut Polizeibericht zwischen 11 und 19 Uhr in der Sudetenstraße gegenüber der Hausnummer neun. An dem Auto wurde die linke Fahrzeugseite verkratzt und eingedellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 09081/29560. (AZ)

