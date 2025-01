Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet

Ein Unbekannter hat zwischen 3. und 6. Januar ein Auto in der Pfarrgasse in Oettingen beschädigt und ist geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, parkte der graue VW Golf in der Straße ordnungsgemäß. Vermutlich beschädigte ein Unbekannter das Auto am Kotflügel hinten links beim Vorbeifahren und verließ anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt sie unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

