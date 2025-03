Passantin beobachtet Fahrerflucht in Oettingen

Eine 39-jährige Passantin hat am Mittwoch in Oettingen einen Unfall beobachtet. Sie beobachtete um 10.30 Uhr in der Schlossstraße, wie eine Fahrerin gegen ein geparktes Auto stieß und dadurch einen Sachschaden in Höhe von 2500 Euro verursachte, so die Polizei. Diese Unfallverursacherin kam ihren Pflichten nicht nach, sondern flüchtete. Da die 39-Jährige den Unfall und das Kennzeichen der Polizei mitteilte, konnte die verantwortliche Fahrerin ermittelt werden. Diese erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

