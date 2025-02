Fahrerflucht nach Überholmanöver: Polizei findet 47-Jährigen

Die Polizei ermittelt gegen einen 47-Jährigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Mittwoch, 22. Januar, war es auf der Bundesstraße 466 zwischen Mörsbrunn und Dürrenzimmern zu einer Unfallflucht gekommen. Laut Polizeibericht war gegen 6.50 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer in Richtung Nördlingen unterwegs und überholte offenbar im Kurvenbereich ein vorausfahrendes Fahrzeug. Ein Autofahrer, der in der Gegenrichtung unterwegs war, machte eine Vollbremsung.

Dennoch kam es zum Zusammenstoß zwischen den Autos. Der 47-Jährige sei anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern, der geschädigte Autofahrer verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten nun die Unfallfluchtermittler der Verkehrspolizei Donauwörth das Auto und den 47-Jährigen. Am 6. Februar überprüften sie das Auto in Oettingen und stellten einen entsprechenden Unfallschaden fest. (AZ)