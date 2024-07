Fahrerin missachtet Vorfahrt

Eine Frau hat in Nördlingen beim Abbiegen ein vorfahrtsberechtigte Fahrerin übersehen und eine Kollision verursacht. Laut Polizeibericht bog die 58-Jährige am Montag mit ihrem Auto auf die B 25 in Richtung Möttingen ab. Dabei übersah sie die von Möttingen kommende bevorrechtigte Fahrerin. Die Kollision war unvermeidlich. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (AZ)

