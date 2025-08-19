Unbekannter stiehlt Fahrrad im Reutheweg in Nördlingen

Ein Unbekannter hat ein Fahrrad im Reutheweg in Nördlingen gestohlen. Laut Polizeiangaben entwendete der Dieb das schwarze Trekking-Rad der Marke Mars zwischen vergangenem Sonntag, 19.30 Uhr und Montag, 14.15 Uhr. Der Besitzer hatte das Rad zuvor an einen Bauzaun angekettet. Nun sucht die Polizei Nördlingen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

