Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Fahrrad-Diebstahl im Reutheweg in Nördlingen – Zeugen gesucht

Nördlingen

Unbekannter stiehlt Fahrrad im Reutheweg in Nördlingen

Der Besitzer hatte sein Trekking-Rad an einem Bauzaun im Reutheweg in Nördlingen angekettet, von dort ist es nun verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Aus dem Reutheweg in Nördlingen wurde ein Trekking-Fahrrad gestohlen.
    Aus dem Reutheweg in Nördlingen wurde ein Trekking-Fahrrad gestohlen. Foto: dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat ein Fahrrad im Reutheweg in Nördlingen gestohlen. Laut Polizeiangaben entwendete der Dieb das schwarze Trekking-Rad der Marke Mars zwischen vergangenem Sonntag, 19.30 Uhr und Montag, 14.15 Uhr. Der Besitzer hatte das Rad zuvor an einen Bauzaun angekettet. Nun sucht die Polizei Nördlingen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden