Fahrrad in Nördlingen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat in der Raiffeisenstraße in Nördlingen ein Fahrrad gestohlen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Diebstahl am vergangenen Dienstag zwischen 6 und 13.30 Uhr in der Nähe des Einkaufscenters. Es handelt sich um ein weißes Herren-Trekking-Rad der Marke Stratos. Wer den Diebstahl beobachtet hat, soll sich unter Telefon 09081/2956-0 bei der Polizei melden. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raiffeisenstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis