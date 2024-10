Unbekannte stehlen Fahrräder in Hainsfarth und Nördlingen

Die Nördlinger Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen gestohlener Fahrräder, die sich erst kürzlich im Ries ereignet haben. Ein unbekannter Täter hat am Samstag, um 15 Uhr, in Hainsfarth ein Fahrrad gestohlen. Der Besitzer stellte sein graues Mountainbike der Marke Canyon in der Gunzenhausener Straße für wenige Minuten ungesichert ab. Wie die Polizei mitteilt, nutzte der Dieb die Gelegenheit und entwendete das Fahrrad.

Am Montag, zwischen 7.50 und 16 Uhr, stahl ein Dieb aus dem Innenhof der Richard-Wagner-Straße 40 in Nördlingen ein Mountainbike. Der Unbekannte brach das Zahlenschloss auf und entwendete das orange-schwarz-farbene Fahrrad der Marke Ghost. Die Polizei Nördlingen bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)