Ein rotes Mountainbike ist am Wochenende in Oettingen gestohlen worden. Das Fahrrad der Marke Bulls verschwand in der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, Am Weissen Kreuz, so der Polizeibericht. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrrades und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

