In Schlangenlinien und auf Gegenfahrbahn unterwegs: Polizei bittet um Hinweise

Ein weißer Peugeot mit dem Kennzeichen GD für Gmünd ist am Samstagabend durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen zunächst auf der B25 aus Möttingen in Richtung Nördlingen unterwegs. Der Fahrer fuhr Schlangenlinien oder kam komplett auf die Gegenfahrbahn. Bei Itzlingen konnte die Polizei den Mann kontrollieren, es handelte sich um einen 75-Jährigen. Er war laut Polizei nicht betrunken oder stand unter Drogen. Die Polizei in Ellwangen sucht jetzt unter der Telefonnummer 07961 / 9300 Verkehrsteilnehmer, die von der auffälligen Fahrweise betroffen waren. (AZ)

