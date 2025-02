Das Landratsamt informierte falsch: Warum ist das niemandem aufgefallen?

Was schmunzeln wir immer, wenn Autofahrer blind ihrem Navi vertrauen und am Ende mitten im Wald stecken bleiben. Die Maschine lenkt und der Mensch denkt nicht. Wenn ein Traktorfahrer ein Auto aus dem Morast ziehen muss, ist das Thema mit dem Besuch einer Waschanlage in aller Regel erledigt. Wenn eine Behörde falsche Zahlen veröffentlicht, weil man sich offensichtlich blind auf die Technik verlässt, kann das weitreichende Folgen haben.

