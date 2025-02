Führerschein weg - Mann zeigt einfach einen anderen

Ein Autofahrer hat am Dienstag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße in Nördlingen einen ausländischen Führerschein vorgezeigt. Doch wie die Polizei mitteilt, ergab eine Recherche der Beamten, dass dem 34-Jährigen in Deutschland die Fahrerlaubnis vor einiger Zeit entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und der Mann erhält eine Strafanzeige. (AZ)

