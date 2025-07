Vater will Schwiegersohn schlagen: Familienstreit in Wallerstein eskaliert

Am Montagabend ist in Wallerstein ein Familienstreit eskaliert, sodass die Polizei eingreifen musste. Die Beamten wurden laut Polizeibericht gerufen, um den Streit zwischen den Eheleuten zu schlichten. Während die Polizisten die Anzeige aufnahmen, kam der Vater der Ehefrau dazu, um diese abzuholen. Dabei gerieten der Vater und der Schwiegersohn in einen Streit. Um eine Eskalation zu verhindern, stellte sich der Polizist zwischen die beiden. Jedoch holte der Vater zum Schlag gegen den Schwiegersohn aus, den der Beamte noch abblocken konnte. Aber unmittelbar danach trat der Mann zu und traf hierbei den Polizisten an der Hüfte. Dieser verletzte sich leicht, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Letztendlich konnten die Beamten die Situation beruhigen. Jetzt wird sowohl gegen den Ehemann als auch seinen Schwiegervater strafrechtlich ermittelt. (AZ)

