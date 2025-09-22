Alexandra Deutsch: Die populäre Grenzgängerin zwischen den Gattungen

Obwohl die Künstlerin Alexandra Deutsch mit Ihren fantasievollen Textilobjekten weit über die Genzen Deutschlands hinaus bekannt ist, dürfte die neue Ausstellung, die der Nördlinger Kunstverein in die Alte Schranne gebracht hat, eine gute Gelegenheit für diejenigen sein, die bisweilen mit moderner Kunst gefremdelt haben. Bei „Fruits de Mer“ dürften alle ihren Spaß haben, die an Fantasie, Farben und Formen Freude haben.

Schon bei der Vernissage zeigten sich die positiven Schwingungen, in welche die Kunst von Alexandra Deutsch die Betrachter bringen kann. Man taucht sofort und gerne in die bunte Fantasiewelt ein, lässt sich treiben, inspirieren, begeistern. Die pure Lust am Gestalten scheint Alexandra Deutsch anzutreiben. Diese Begeisterung ist ansteckend. Das wurde sowohl bei der Begrüßungsrede des Kunstverein-Vorsitzenden Hannes Dambacher deutlich, der zugab, nicht wirklich damit gerechnet zu haben, dass eine international so renommierte Künstlerin nach Nördlingen kommen werde: „Was ja auch beweist, dass unser schönes Nördlingen zwar keine Weltstadt sein mag, sich aber als Stadt der Kunst, als Kulturstandort durchaus neben Städten wie Shanghai oder sonstigen Weltmetropolen zu behaupten weiß. Und das sage ich natürlich in der für mich so typischen Bescheidenheit und ohne jeden Anflug geistig-kultureller Abgehobenheit.“ In die gleiche Kerbe schlug Oberbürgermeister David Wittner, der die Kultur generell „als fundamentalen Baustein des städtischen Lebens“ bezeichnete und zur Ausstellung sagte: „Lassen Sie sich von der Kraft der Kunst berühren und von der Weite des Meeres verzaubern.“

Ausstellung ist noch bis 19. Oktober in der Alten Schranne zu sehen

Zwischen den Wortbeiträgen sorgte Lena Dantonello mit ihrer E-Violine für ebenfalls bezaubernde Momente, bevor Marco Hompes, Direktor des Kunstmuseums Heidenheim, eine Einführung in die Werke der Alexandra Deutsch gab. Es bezeichnete die Künstlerin als Grenzgängerin zwischen den Genres und unterstrich ebenfalls die positive Ausstrahlung der Werke: „Es passiert bei ihr immer etwas Schönes!“ Und zur Überraschung von Alexandra Deutsch verpasste er einem eigentlich unbetitelten Werk, das während der Reden hinter den Protagnisten den Hintergrund bestimmte, einen treffenden Titel „Bocca della Verità“ (Mund der Wahrheit). Ein weiterer Hinweis für die unbeschwerte Leichtigkeit, mit der die Ausstellung daherkommt. Zu sehen ist sie noch bis 19. Oktober in der Alten Schranne Nördlingen, jeweils freitags 15 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag/feiertags von 12 bis 18 Uhr. Mehr, auch zu Führungen unter www.kunstvereinnoerdlingen.de.