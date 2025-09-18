Ausstellung: Abtauchen in eine bunte Fantasiewelt

Wieder einmal ist dem Nördlinger Kunstverein ein großer Wurf gelungen: eine Ausstellung mit der Papier-, Textil- und Performancekünstlerin Alexandra Deutsch. Am Freitag, 19. September, eröffnet die Ausstellung mit den bunten, manchmal knuffigen, manchmal schon „ungeheuer-lich-en“, aber immer phantastischen Objekten in der Alten Schranne in Nördlingen. Ab 19.00 Uhr kann man mit der Künstlerin in ihre fabelhafte Unterwasserwelt eintauchen.

Teils hängende, teils am Boden liegende Wesen und ihre typischen Wandobjekte aus geschöpftem Papier besiedeln mit ihren prächtigen Farben den Raum und lassen assoziativ in unbekannte Tiefen abtauchen. Dabei sind die Objekte niemals wirklich identifizierbar. Zwar reflektieren sie die elementaren Formen des Lebens und übernehmen die Strukturen und Rhythmen von Gewachsenem wie auch Landschaftsformationen. Und doch entziehen sie sich jeder Einordnung, behalten ihr Geheimnis und lassen sich vielfältig interpretieren. Zwischen zwei Ausstellungen im August in Onival/Frankreich (Formes Marines) und einer im Oktober folgenden in Shanghai/China (Paper&Water) macht Alexandra Deutsch einen ganzen Monat lang in Nördlingen Station. Sie freut sich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Bereits vor ca. 15 Jahren war sie schon einmal im Rahmen einer Gemeinschaftsausstellung in der Alten Schranne, wie sie sich erinnert: „Aber es ist schon etwas anderes, diesen gesamten schönen Raum für sich allein nutzen zu können“, schwärmt die in Karlsruhe geborene Künstlerin. Sie hat Bildende Kunst an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz studiert und kann bereits auf zahlreiche Ausstellungen und Arbeitsaufenthalte im In- und Ausland zurückblicken: unter anderem in Frankreich, Österreich, Brasilien, Kolumbien und Mauretanien. Von diesem letzten Aufenthalt in Nordwestafrika hat sie auch Performance-Videos, die in der Wüste gedreht wurden, mitgebracht.

Tanzperformances mit Textilobjekten

„Bei Tanzperformances entwickeln meine beweglichen Textilobjekte im Dialog mit dem menschlichen Körper noch einmal eine zusätzliche Geschichte“, verspricht Alexandra Deutsch. Wirklich reiches Performance-Potenzial bieten die Arbeiten der Künstlerin. „Die Kunst entsteht zwischen Objekt und Mensch“, sagt Alexandra Deutsch. Wie das zu verstehen ist, erfahren Kunstinteressierte bei der Vernissage am Freitag, 19.09.25, 19.00 Uhr. In die Arbeiten einführen wird Marco Hampes, Leiter des Kunstmuseums Heidenheim. Die Werke sind noch bis 19. Oktober in der Alten Schranne zu sehen, jeweils freitags (15 -18 Uhr) und Samstag/Sonntag/feiertags von 12 bis 18.00 Uhr. Mehr unter www.kunstvereinnoerdlingen.de.