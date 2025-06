Das ist das Programm zum 150-Jährigen der Feuerwehr Kleinsorheim

Am kommenden Wochenende ist es so weit und die Feuerwehr Kleinsorheim feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Zwischen Freitag, 20. Juni, und Sonntag, 22. Juni, ist ein breites Programm geboten. Den Beginn macht am Freitag die Partyband „Mountain Crew“ aus Oberösterreich und DJ Shadome. Der Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es bis Mittwoch an der Seel-Tankstelle Berndt in Möttingen sowie an der Abendkasse.

Für Samstag ab 17.30 Uhr ist die Abholung der Patenvereine und ein Totengedenken angedacht. Im Anschluss daran findet der Bieranstich statt, bevor ab 19 Uhr die Band „Die Wölf“ einen bunten Abend gestaltet. Der Eintritt hierfür ist frei. Der Sonntag startet bereits um 8.30 Uhr mit dem Empfang der Vereine und Frühschoppen. Ab 9.30 Uhr findet der Jubiläumsgottesdienst statt, dem sich ein reichhaltiger Mittagstisch anschließt. Ein weiterer Höhepunkt ist der Festumzug mit Fahneneinmarsch, der für 13.30 Uhr geplant ist. Abends bringen die „Dorfstadlmusikanten“ das Festzelt dann ein letztes Mal zum Beben. Auch hierfür sind keine Tickets notwendig.