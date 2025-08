Ferientipps für Regen: Diese Ausflugsziele sind keine Stunde entfernt

Der viele Regen kann einem zum Ferienbeginn schon die Laune verderben. Gerade bei schlechtem Wetter im Sommer ist es nicht immer einfach, eine spannende Aktivität zu finden. Deshalb hat unsere Redaktion ein paar Vorschläge gesammelt, wie sich die Zeit besser vertreiben lässt, auch ohne zu weit fahren zu müssen.

Unterhaltung

In Nördlingen selbst gibt es zwei Kinos, das Movie World und das Riestheater, die beide ein vielfältiges Film-Angebot präsentieren. Im Movieworld läuft gerade beispielsweise am Freitag, Samstag und Mittwoch ab 17.15 Uhr „Drachenzähmen leicht gemacht“ ab 12 Jahren und für Jugendliche ab 16 „Ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast“, je um 20.15 Uhr. Der Film „Vier Mütter für Edward“ ab 6 Jahren läuft um 19.45 Uhr im Riestheater.

Ferientipps für Regenwetter im Ries: Kegelbahn in Deiningen

Auch eine Anlaufstelle ist der Sommerferien-Leseclub in der Nördlinger Stadtbibliothek. Zwar ist die Anmeldungsphase schon vorbei, aber man kann jederzeit noch einsteigen. Dabei sein können alle Schülerinnen und Schüler von der 2. bis zur 8. KIasse (vergangenes Schuljahr). Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Preise gewinnen.

Sport

Für die etwas sportlich Begeisterten ist die Kegelbahn im Ristorante Donau-Ries in Deiningen genau das Richtige. Die zwei Bahnen sind stets durch Vereine oder auch Geburtstage gut besucht. Geöffnet ist das italienische Restaurant von Mittwoch bis Samstag von 17 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr. Für Reservierungen oder Fragen ist das Restaurant unter Telefon 09081/2907790 erreichbar.

Freier Eintritt für unter 18-Jährige im Museum Kulturland Ries

Das Funtasia Kinderland in Dinkelsbühl bietet Spaß für jeden. Es gibt die verschiedensten Rutschen und Parcours, Trampoline und Fahrzeuge. Geöffnet immer von Mittwoch bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende und in den Ferien von 10 bis 19 Uhr. Bei Reservierungen oder weiteren Fragen entweder telefonisch unter Telefon 09851/5892650 oder per E-Mail mailto:info@funtasia-dkb.de melden.

Museen

In Maihingen gibt es das Museum Kulturland Ries im ehemaligen Birgittenkloster. Dort gibt es die Dauerausstellungen „Rieser Landwirtschaft im Wandel“ und im danebengelegenen, ehemaligen Bauernhaus „300 Jahre Alltagskultur im Ries“. Hier zahlen Erwachsene 4 Euro; für alle unter 18 Jahren sowie Schüler oder Auszubildende und Studierende ist der Eintritt kostenlos.

Das „Limeseum“ im Römerpark Ruffenhofen bei Wittelshofen bietet einen umfangreichen Einblick in das Leben einer römischen Gemeinde am Limes. Aufgrund der Reste eines Reiterkastells und eines Lagerdorfes ist das Gelände auch Teil des UNESCO-Welterbes. Geöffnet hat das Museum immer dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, der Römerpark ist immer frei zugänglich. Für Erwachsene beträgt der Preis 6 Euro, Schüler zahlen 4 Euro und Kinder unter 6 Jahren kosten nichts.

Das Schloss Harburg bietet täglich von 10 bis 17 Uhr die verschiedensten Rundgänge und Führungen an. Von einer musikalischen Führung über Kindertouren bis hin zu Nachtführungen ist für jeden was dabei. Für alle Bürger der Stadt Harburg ist der Eintritt frei, für alle anderen sind die Preise je nach Führung unterschiedlich. Unter der E-Mail info@burg-harburg.de kann man sich anmelden.