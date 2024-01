Fessenheim

12:12 Uhr

Donnernder Applaus in Fessenheim für Hubert Aiwanger

Zu einem Themenrundumschlag holte Hubert Aiwanger in Fessenheim aus. Rund 2000 Menschen waren gekommen, um ihn zu hören.

Plus Der Freie Wähler-Chef wettert im Ries, den „anständigen“ Bürgern werde immer mehr aufgehalst. Den Grünen empfiehlt er einen Besuch beim Psychiater.

Von Bernd Schied

Bereits die Zufahrt zum Firmengelände des Lohnunternehmens Wagner vor den Toren Fessenheims lässt erahnen, dass eine Veranstaltung bevorsteht, die der kleine Ort im mittleren Ries noch nie gesehen hat. Die Wiese ist lange vor Beginn mit Autos zugeparkt, Kräfte der Bereitschaftspolizei haben sich mit ihren Fahrzeugen an der Straße platziert. An diesem Samstagabend hat der Verein LSV „Landwirtschaft verbindet Bayern“ zu einer Protestkundgebung gegen die Politik der Ampelregierung Landwirte, Unternehmer, Handwerker und zahlreiche andere Berufsgruppen eingeladen, um ihren Unmut zu artikulieren. Hauptredner ist Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler und stellvertretender Ministerpräsident im Freistaat. Mehr als 2000 Zuhörer, darunter viele junge Menschen, hat der Wirtschaftsminister angelockt. Sie stehen dicht gedrängt in der Firmenhalle.

Etwa 2000 Zuhörer füllten die Versammlungshalle. Sie jubelten Hubert Aiwanger zu, es ertönten aber auch Pfiffe. Foto: Szilvia Iszo

Im Trachtenjanker steht Aiwanger auf der Bühne und muss zunächst warten. Bis er an der Reihe ist, reden unter anderem der Kreisobmann des Bauernverbandes, Karlheinz Götz, der Unternehmer Georg Beyhl aus Auhausen und Rainer Weng, Biogasbetreiber aus Alerheim. Bereits sie sorgen mit kernigen Aussagen über die aus ihrer Sicht Verfehlungen der „großen Politik“ in Berlin und Brüssel in den zurückliegenden Jahren für Stimmung. Götz schont auch nicht die CSU-Staatsregierung, indem er Ministerpräsident Markus Söder dafür kritisiert, den Entwurf für das Bienenvolksbegehren 2019 eins zu eins übernommen zu haben. Eine „Enteignung der Landwirtschaft“ nennt er die mittlerweile geltenden Vorschrift, die fünf Meter neben der Uferlinie eines Baches oder Flusses nicht ackerbaulich nutzen zu dürfen.

