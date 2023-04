Interesse an Neubauten nimmt in der Gemeinde Wechingen deutlich ab

Plus In Fessenheim und Holzkirchen werden 2022 noch Bebauungspläne erstellt. Erst wenn Bürgerinnen und Bürger Interesse bekunden, werden Grundstücke erschlossen.

„So ausgewogen und ausgeglichen wie möglich“ soll es zwischen Wechingen und seinen Ortsteilen Fessenheim und Holzkirchen zugehen, so der Anspruch von Gemeinderat und Bürgermeister Schmidt. „Wir sind eine Gemeinde“. In Holzkirchen scheint er die Bürgerinnen und Bürger manchmal daran erinnern zu müssen.

Nach einem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der Ortsteile berichtete Bürgermeister Schmidt ausführlich über Ein- und Ausgaben in 2022 und die Planungen für 2023. Weder zu Vermögens- noch zu Verwaltungshaushalt gab es Nachfragen. Über ein Defizit, das die Gemeinde nicht zu verantworten hat, muss vermutlich nicht diskutiert werden, über Ein- und Ausgaben, die detailliert begründet werden auch nicht.