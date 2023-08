Ehepaar aus Fessenheim spendet für Schulbau in Mosambik

Erna und Fritz Fälschle aus Fessenheim ermöglichen Kindern den Zugang zur Bildung. Das Gebäude in Mosambik bietet auch Schutz vor Überschwemmungen.

Der afrikanische Kontinent hat nicht nur eine junge Bevölkerung, sondern ist zudem reich an Ressourcen. Trotz dieser günstigen Voraussetzungen sehen viele junge Menschen auf dem Kontinent keine Perspektiven für die eigene Zukunft. Gewaltvolle Konflikte, Korruption und Klimakatastrophen sind einer Mitteilung des Landratsamts zufolge nur einige der Gründe, warum sich die junge Generation nach einem besseren Leben fernab der Heimat sehnt und hierfür sogar lebensgefährliche Fluchtrouten nach Europa in Kauf nimmt.

Auch wenn es für komplexe Fluchtursachen keine einfachen Lösungen gebe, so könne das Engagement von Einzelnen im Kleinen durchaus wichtige Veränderungen anstoßen. Hier setzt die bundesweite Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“ an, die Landrat Stefan Rößle vor fünf Jahren ins Leben rief. Nun gibt es ein weiteres erfolgreiches Projekt.

Eine neue Schule in Incaia in Mosambik

Die neue Schule des Fessenheimer Ehepaars Erna und Fritz Fälschle in Incaia, 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt Maputo, ist zyklonsicher gebaut. Da Zyklone in Mosambik immer häufiger werden, achtet die Deutsch-Mosambikanische Stiftung, die das Bauvorhaben umsetzte, bei der Auswahl der Materialien auf deren Wind- und Wasserfestigkeit. Durch die Spende des Ehepaars Fälschle in Höhe von 68.000 Euro entstanden zwei Klassenzimmer und zwei moderne Sanitäranlagen.

„Am meisten berührt hat uns die Freude der Kinder“, berichtet Fritz Fälschle vom Empfang an der neuen Schule in Incaia. „Aber auch das Programm anlässlich der Schuleröffnung war beeindruckend. Jugendliche aus dem Dorf haben ein Theaterstück aufgeführt, das zeigte, wie wichtig es ist, dass auch Mädchen in die Schule gehen dürfen. Der Gemeindechor hat Lieder vorgetragen. Am Ende haben alle getanzt. Auch wir mussten mittanzen.“ Fritz Fälschle, der anlässlich seines 70. Geburtstags vor einem Jahr den Entschluss zum Schulbau gefasst hatte, blickt begeistert auf den Besuch zurück: „Es war total herzerwärmend zu sehen, wie viel unsere Spende den Menschen in Incaia, von den Schulkindern bis zu den Gemeindeältesten, bedeutet“.

Ein Bauvorhaben mit vielfältigem Entwicklungspotenzial

Landrat Stefan Rößle, der im Rahmen einer privaten Reise gemeinsam mit seiner Frau Christine Rößle und seiner Tochter Bianca Uhl das Ehepaar Fälschle nach Mosambik begleitete, ist sehr zufrieden mit dem Schulbau in Incaia. "Die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft hat hier nicht nur ein sehr hochwertiges Schulgebäude errichtet, sondern sichert durch eine engmaschige Nachbetreuung zudem die Nachhaltigkeit des Projekts."

In Incaia hat die Spende des Ehepaars Fälschle die Bürger der Gemeinde bereits zur Selbsthilfe angeregt. Ein altes Verwaltungsgebäude, das zur Schule gehört, wurde aus eigenen Mitteln erneuert und im Rahmen der Schuleröffnung den Besuchern aus dem Landkreis Donau-Ries präsentiert. Fritz Fälschle, der als Unternehmer im Gewächshausbau tätig ist, und selbst in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen ist, sieht für Mosambik besonders viele Entwicklungschancen im Agrarwesen. Umso mehr freute sich das Ehepaar Fälschle, dass die Schulkinder in Incaia dank eines Schulgartens kindgerecht an das Thema Landwirtschaft herangeführt werden. Die daraus bezogene Ernte wird in den Mittagsspeiseplan der Schule integriert. Anlässlich der Schuleröffnung durften beide sogar selbst Hand an die Gartenschaufel legen und einen Cashewbaum pflanzen. Bis die Arbeit Früchte trägt, wird es allerdings ein wenig dauern. „In 2-3 Jahren wird eine erste kleine Ernte erwartet“, sagt Fritz Fälschle. „Das wäre dann ein schöner Anlass, um wiederzukommen.“ (AZ)