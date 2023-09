Fessenheimer Gemeindezentrum hat einen neuen Pächter

Familie Rohde ist seit vielen Jahren im Gastgewerbe tätig. Bald übernimmt sie die Gastronomie im Gemeindezentrum in Fessenheim. Ihr Ziel: "Genuss und Zeit mit Freunden".

„Wir öffnen am neunten Neunten um neun Uhr neun“ kündigt Claudia Rohde an. Sie hat mit ihrem Mann Andreas die Gaststätte im Gemeindezentrum in Fessenheim übernommen. „Bei uns soll es Freude machen, Gast zu sein“ betonen sie immer wieder und geben den Anfangsbuchstaben GZF des Gemeinde-Zentrums Fessenheim eine neue Bedeutung: „Genuss und Zeit mit Freunden“.

Familie Rohde hat lange Erfahrungen im Gastgewerbe. Andreas Rhode ist seit 30 Jahren Koch und Küchenmeister. Seine Frau Claudia ist quasi in Gaststätten aufgewachsen, schon ihre Großeltern waren Wirte, wie sie erzählt. Und natürlich haben sich die beiden auch in einer Gaststätte kennengelernt.

Das Ehepaar Rohde übernimmt das Gemeindezentrum in Fessenheim

Mit der Übernahme des Gemeindezentrums durch das Ehepaar Rohde geht eine längere Suche zu Ende. Sie begann Anfang 2023, als das alte Pachtverhältnis beendete wurde. Die Vorgängerin der Familie Rohde hatte die Bewirtung 2020 übernommen und war quasi sofort mit den Schließungen und Beschränkungen der Corona-Pandemie konfrontiert. Vor ihr bewirtete seit Öffnung im Jahr 1988 die Familie Heimhofer die einheimischen und auswärtigen Gäste, berichtet Bürgermeister Klaus Schmidt.

Für die Verpachtung waren ursprünglich die örtlichen Vereine zuständig, die den Bau mit vielen freiwilligen Arbeitsstunden unterstützten. Nach einer größeren Renovierung im Jahr 2004 übernahm die Gemeinde Betriebsführung und Verpachtung. Im Jahr 2017 wurden Wasserinstallation und Toiletten grundlegend saniert. In einem Anbau wurde zeitgleich auch eine komplett neue Küche eingerichtet und im ersten Stock Personalräume geschaffen. Diese werden die neuen Pächter sicher gut brauchen, denn sie beschäftigen drei Personen im Ausschank, sechs im Service und fünf in der Küche, alle zunächst auf Basis von Minijobs.

Was wird es nun geben ab dem 9. September? Das Ehepaar Rohde setzt auf Transparenz und Planbarkeit für die künftigen Gäste: Die Öffnungszeiten im Sommer und im Winter sind festgelegt. Es gibt einen Veranstaltungskalender, der vierteljährlich aktualisiert werden soll. Geplant sind beispielsweise Steak- und Wildabende sowie Kochkurse. Spezielle Angebote gibt es zum Schulanfang, zur Kirchweih, Weihnachten und Silvester.

Selbstverständlich stehen die Räume auch für private Feiern zur Verfügung. Die Küche ist regional. Die Tageskarte zur Eröffnung beginnt mit einer Rieser Hochzeitssuppe, führt über Fisch, Fleisch und einem vegetarischen Gericht zum Nachtisch, einem hausgemachten Kaiserschmarrn. „Die Nachspeisen sind das Einzige, für das ich nicht verantwortlich bin“, sagt Andreas Rohde. „Die macht meine Frau.“

Bürgermeister Klaus Schmidt erzählt, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Fessenheim und Umgebung schon neugierig sind. Die Familie Rohde fülle mit ihren Öffnungszeiten die Lücken, in der bisher keine Gaststätte in der Umgebung geöffnet ist. Er wünscht viel Erfolg für die Neueröffnung.