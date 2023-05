Fessenheim

vor 47 Min.

Schreckmoment in Fessenheim: Maibaum fällt um

Die Krone fehlt, aber der Maibaum steht. Am 30. April ging der erste Versuch des Aufstellens schief.

Plus Während des traditionellen Aufstellens des Maibaums in Fessenheim geht etwas schief: Der schön dekorierte Baum stürzt auf eine Telefonleitung und eine Garage.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Der Schreck ist bei einigen Beteiligten inzwischen überwunden, das Fessenheimer Maibaum-Malheur ging einigermaßen glimpflich aus. Zwei Tage nach dem rätselhaften Vorfall steht der Maibaum gerade vor dem Gemeindezentrum. Der Wind dreht den unteren Kranz aus dunkelgrünen Zweigen nach links und nach rechts. Die bunten Bänder knistern. Die Krone aber fehlt. Was war geschehen?

Warum ist der Maibaum in Fessenheim umgefallen?

"Weg da", hört man Menschen schreien. Mehrmals hintereinander rufen Männer durcheinander "Weg!", während der Maibaum, der eigentlich am Gemeindezentrum hätte aufgestellt werden sollen, während des Aufrichtens wieder umfällt. Auf einem Video sind ein Dreirad und ein Kinderfahrrad zu sehen, Erwachsene rennen weg von dem Gebäude, auf dessen Garage die Spitze des Baumes kracht, nachdem die Telefonleitung die Wucht wohl abgefedert hat. Kinder und Erwachsene eilen vorbei an dem Mast, der dann in die Knie geht. Dann endet das Video.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen