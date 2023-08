Fessenheim

Sensoren überwachen den schiefen Turm von Fessenheim

Plus 99 Türme sind vom Daniel aus zu sehen, auch der Turm der Stephanuskirche in Fessenheim. Der steht wekcen des trockenen Untergrunds unter Beobachtung.

Von Peter Urban

Es ist zwar nicht gefährlich, was sich in Fessenheim gerade andeutet, doch ein Auge muss man auf den Kirchturm schon richten. Es haben sich Risse im Mauerwerk aufgetan, er neigt sich etwas vom Kirchenschiff weg. Am Turm selbst liegt es nicht, er ist Teil der Wehrkirche aus dem 14. Jahrhundert, im Jahr 1716 wurde er abgebrochen und neu erbaut. Es liegt am Untergrund, durch die jahrelange Trockenheit gibt das Erdreich nach, wie Pfarrer Heiko Seeburg schildert. Deshalb sind im Inneren des Turmes zahlreiche Sensoren angebracht, die jede Bewegung des Gebäudes millimetergenau erfassen.

Zunächst stand der Kirchturm frei neben der Kirche, 1809 wurde das Kirchenschiff verlängert und an den quadratischen Unterbau „angeklebt“. Zu verdanken hat die Gemeinde dieses Gotteshaus einem Grafen von Oettingen, der seinen verloren geglaubten Jagdfalken dort wieder gefunden hatte, und deshalb dem Pfarrer zusolge eine Kapelle stiftete.

