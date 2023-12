Weihnachtsbeleuchtung in Fessenheim wird beschädigt

Eine Person reißt ein Kabel einer Weihnachtsbeleuchtung heraus. Mehr Schaden kann sie aber nicht verursachen, denn der Hund des Haus ist aufmerksam.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 1 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung eines Vorgartens in der Bahnhofstraße in Fessenheim beschädigt. Die Person riss laut Polizeiangaben das Verlängerungskabel heraus. Da der Hund des Hauses bellte, habe die Person sofort die Flucht ergriffen.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)