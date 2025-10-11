So wahnsinning heiß kann es bei einem Feuer werden

Als kürzlich an mehreren Tagen Rauch über der Kaiserwiese aufgestiegen ist, war die Feuerwehr schon da, bevor es gebrannt hat. Denn insgesamt 64 Kameradinnen und Kameraden aus dem ganzen Ries waren zum Üben zum Brandübungscontainer des Landesfeuerwehrverbandes gekommen. Immer heißer wurde es in dessen Inneren. Denn auch in einem brennenden Wohnzimmer kann schnell eine große Hitze entstehen.

„In einem brennenden Wohnzimmer kann es locker 300 bis 400 Grad haben“, erklärt Daniel Uhl, Ausbilder für Atemschutzgeräteträger bei der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen. Dies wolle man hier simulieren; die Kameradinnen und Kameraden sollen langsam an die Hitze in einem Brandraum herangeführt werden und ein erstes Gespür bekommen, bevor sie in den Einsatz gehen. „Als es in der Asylunterkunft in der Nürnberger Straße gebrannt hat, hatten wir etwa 500 Grad Hitze dort“, sagt Uhl. Woher man das weiß? „Eine Wärmebildkamera gehört mittlerweile zur Standardausrüstung. Damit prüfen wir, wie heiß es im Innenraum ist. Danach entscheiden wir, ob wir noch einen Innenangriff mit Atemschutz machen können oder nicht, um uns nicht selbst zu gefährden.“ Im Übungscontainer trainiere man aber auch, die Innentemperatur ohne Kamera zu bestimmen.

Uhl: Kunststoffe in Möbeln brennen schneller

Damit ein Brand überhaupt entstehen kann, braucht es einen brennbaren Stoff, Hitze und Sauerstoff, sagt Uhl. Brennbare Stoffe gibt es, gerade in der kalten Jahreszeit in Innenräumen, leider viele. Bricht ein Feuer aus, kann ein Raum innerhalb kürzester Zeit in Flammen stehen. Und das gehe heutzutage sogar schneller als früher, erklärt Uhl. Warum ist das so? „Das liegt daran, dass heute im Vergleich zu früher mehr Plastik- und Schaumstoffe verbaut sind und es mehr Kunststoffe in den Möbeln gibt“, sagt Uhl. Gutes Holz, wie es bei Vollholzmöbeln verwendet wird, brenne zwar ergiebiger, aber langsamer. „Das ist wie beim Lagerfeuer.“ Wie schnell ein Raum brennt, hänge immer mit der Brandlast, sprich mit allem Brennbarem, was sich im Raum befindet, zusammen. So brenne etwa ein Badezimmer, in dem sich vor allem Porzellan befindet, langsamer als ein Wohnzimmer mit Stoffmöbeln, die mit Schaumstoff gefüllt sind.

Insgesamt 64 Feuerwehrleute mit Atemschutz haben kürzlich an mehreren Tagen in einem Brandschutzcontainer auf der Kaiserwiese trainiert. Foto: Daniel Uhl

Noch größer sei die Brandlast wenn ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer steht, sagt Uhl. Oder ein Adventskranz. Hier sei Vorsicht geboten, nicht erst, wenn die Zweige trocken werden. „Auch wenn der Kranz frisch ist, kann ein Brand entstehen. Sobald die Kerzen herunterbrennen, kann es gefährlich werden“, sagt Uhl. Kerzen sollte man in jedem Fall nicht unbeaufsichtigt lassen und im Falle der Fälle etwas zum Löschen in der Nähe haben. „Da reicht auch ein Glas Wasser.“

Wer sein Wohnzimmer mit einem Schwedenofen heizt, sollte darauf achten, dass nichts Brennbares um den Ofen liegt. Hier biete sich eine Platte aus Glas oder Metall an, sagt Uhl. Für Fragen rund um den Kaminofen sei der Kaminkehrer vor Ort der richtige Ansprechpartner, so Uhl weiter. Die Asche sollte man vor dem Entsorgen zunächst in einer Metallwanne oder einem Blecheimer gut auskühlen lassen, am besten mehrere Tage. Und noch einen Tipp hat Uhl für jeden, der eine Feuerstätte wie etwa einen Gaseinzel- oder einen Schwedenofen in seinem Haushalt betreibt: „Ich würde einen Kohlenmonoxidwarner empfehlen. Denn dieses Gas ist riech- und geschmacksneutral. Ein solcher Melder schlägt Alarm, wenn Grenzwerte überschritten werden“, sagt der Feuerwehrmann. Gesetzlich vorgeschrieben sind nur Rauchmelder. „Denn im Schlaf funktionieren unsere Sinnesorgane nicht, man kann Brandrauch nicht wahrnehmen und kann schnell bewusstlos werden“, erklärt Uhl. Deshalb können Rauchmelder Leben retten.