100.000 Euro Sachschaden: Kripo ermittelt nach Brand in Nördlingen

Ein hoher Sachschaden ist bei einem Brand am Sonntagabend in der Eselerstraße in Nördlingen entstanden. Wie Stadtbrandinspektor Marco Kurz auf Anfrage unserer Redaktion sagt, kam es kurz vor 21 Uhr zu einem Feuer in einer Garage. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen rückte mit 25 Einsatzkräften aus, auch zwei Rettungswagen wurden in die Straße beordert.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Da die Bewohner vor Ort waren, konnten die Feuerwehrleute von hinten in die Garage eindringen. Nötig waren bei diesem Einsatz auch Atemschutzgeräte. Das Garagentor habe sich nicht mehr öffnen lassen, berichtet Kurz. Um für Abluft zu sorgen, mussten die Einsatzkräfte mit einer Flex ein Loch in das Tor schneiden. Laut Polizeibericht konnte der Brand so zügig gelöscht werden.

Die Feuerwehr musste das Garagentor mit einer Flex aufschneiden. Foto: Dieter Mack

Der Schaden ist allerdings beträchtlich. Es handelte sich um eine Doppelgarage, in der zwei Fahrzeuge standen. Die Polizei gibt den in der Garage entstandenen Sachschaden mit 50.000 Euro an, den Schaden an dem Bauwerk selbst mit ebenfalls 50.000 Euro. Unklar ist noch, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Kriminalpolizei aus Dillingen hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Atemschutzgeräteträger waren bei dem Brand im Einsatz. Foto: Dieter Mack