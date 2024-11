Rieser Feuerwehren waren in diesem Jahr über 21.000 Stunden im Einsatz

Die 21.615 Einsatzstunden der Feuerwehrdienstleistenden im Inspektionsbereich Ries werden in die Geschichte eingehen: Etliche Großbrände und vor allem der Katastropheneinsatz beim Hochwasser im Juni schlugen sich in diesem Jahr in den Einsatzstunden nieder. Bei der Herbstdienstversammlung des Inspektionsbereichs Nördlingens wurden weitere Zahlen zu den Einsätzen des bisherigen Jahres (Stichtag bis 31. Oktober) bekannt.

Peter Tippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einsatzstunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis