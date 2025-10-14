Rauch über der Stadtmauer: Feuerwehreinsatz in der Nördlinger Altstadt

Die Nördlinger Feuerwehr ist am Dienstag gegen 18 Uhr zu einem Brand ausgerückt. In der Nördlinger Altstadt war über der Stadtmauer Rauch zu sehen, der aus einer Kasarm ausgetreten ist. Dabei handelt es sich um das Lager des Verschönerungsvereins. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen, unter anderem mit der Drehleiter vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen hat ein technisches Gerät gebrannt, es gibt keine Verletzten. 25 Personen der Nördlinger Feuerwehr waren im Einsatz. Die Stadtmauer ist nicht beschädigt worden. (AZ)
Nördlingen
