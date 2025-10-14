Icon Menü
Feuerwehreinsatz in der Nördlinger Altstadt: Rauch tritt aus Kasarm aus

Nördlingen

Rauch über der Stadtmauer: Feuerwehreinsatz in der Nördlinger Altstadt

Am frühen Dienstagabend ist die Nördlinger Feuerwehr zu einem Einsatz ausgerückt, die Wehr ist mit der Drehleiter vor Ort.
    In der Altstadt gab es am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz.
    In der Altstadt gab es am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz. Foto: Martina Bachmann

    Die Nördlinger Feuerwehr ist am Dienstag gegen 18 Uhr zu einem Brand ausgerückt. In der Nördlinger Altstadt war über der Stadtmauer Rauch zu sehen, der aus einer Kasarm ausgetreten ist. Dabei handelt es sich um das Lager des Verschönerungsvereins. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen, unter anderem mit der Drehleiter vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen hat ein technisches Gerät gebrannt, es gibt keine Verletzten. 25 Personen der Nördlinger Feuerwehr waren im Einsatz. Die Stadtmauer ist nicht beschädigt worden. (AZ)

    Rauch war aus einer Kasarm aufgestiegen.
    Rauch war aus einer Kasarm aufgestiegen. Foto: Martina Bachmann
    Mit Atemschutzgeräten ging die Feuerwehr in die Kasarm.
    Mit Atemschutzgeräten ging die Feuerwehr in die Kasarm. Foto: Martina Bachmann
