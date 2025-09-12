Topf mit Reis auf Herd führt zu Feuerwehreinsatz in Nördlingen

Die Feuerwehr Nördlingen ist am Donnerstag gegen Mittag zu einem Mehrfamilienhaus Am Reißturm ausgerückt, weil dort ein Brandmelder Alarm schlug. Eine 65-Jährige kochte Reis auf ihrem Herd und vergaß laut Polizeibericht den Herd auszuschalten, bevor sie die Wohnung verließ. Der Reis brannte dann in den Topf, sodass der Brandmelder Alarm schlug. Die Feuerwehr konnte noch rechtzeitig eingreifen, sodass kein Brand entstand. Die Wohnung wurde schließlich kräftig gelüftet. Es entstand kein größerer Sachschaden. (AZ)

