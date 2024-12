Feuerwehr im Einsatz: Brand in Wohnhaus in Reimlingen

Zu einem Brand ist es am Freitagmorgen in der Schlossstraße in Reimlingen gekommen. Laut Polizei Nördlingen wurden die Einsatzkräfte gegen 8.40 Uhr alarmiert. Im Erdgeschoss eines Wohnhauses war in den Morgenstunden demnach ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Reimlingen, Herkheim und Nördlingen waren vor Ort, auch ein Rettungswagen parkte in der Schlossstraße. Bereits vor 10 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gebracht. Es folgten noch Nachlöscharbeiten, um weitere mögliche Brandnester zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Ungeklärt ist aktuell auch, ob die Ermittlungen zu den Brandursachen die Kripo Dillingen übernehmen wird.

