Was alles beim Feuerwehrfest in Schopflohe 2025 geboten ist

Am kommenden Wochenende ist es so weit: Die Freiwillige Feuerwehr Schopflohe feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „Schopfla glüht!“ ist von 1. bis 3. August in dem kleinen Dorf jede Menge los. Am Freitag beginnen die Feierlichkeiten um 17 Uhr mit der Abholung des Patenvereins, danach wird um 17.30 Uhr den Toten gedacht. Der Bieranstich mit Grußworten und Ehrungen findet um 18.30 Uhr statt und ab 21 Uhr spielt die Band „Störzelbacher“ auf, der Eintritt ist kostenlos.

Die nächste Party steht dann bereits am Samstagabend an, wenn die „Troglauer“ ab 21 Uhr ihre Heavy Volxmusic zum Besten geben. Einlass ist um 18 Uhr, Tickets können im Vorverkauf für 16 Euro auf der Website der Feuerwehr erworben werden. Es gibt auch die Möglichkeit, online einen Gruppentisch zu reservieren, entweder als Sitzplatz oder als Stehtisch. Mit dem sogenannten „Brotzeitticket“ kann man das Fest kostenlos besuchen: Wenn man das Festgelände verlässt, bevor die Band spielt, bekommt man den vollen Eintrittspreis erstattet.

Feuerwehrfest Schopflohe: Großer Festumzug am Sonntag

Am Sonntag wird um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, bei dem die Fahnenbänder gesegnet werden. Anschließend gibt es einen Frühschoppen und ab 11 Uhr Mittagessen. Ab 13 Uhr stellen sich die Vereine für den Festumzug auf, der um 13.30 loszieht. Danach unterhält die Festkapelle Fremdingen die Besucherinnen und Besucher. Die „MeddL‘ R Musi“ spielt ab 18 Uhr auf, bevor um 22 Uhr der große Zapfenstreich mit der Festkapelle Fremdingen vollzogen wird. (AZ)

