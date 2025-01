Termine, Programm, Promis: Das bieten die Feuerwehrfeste 2025

Ohne sie wäre das Leben im Landkreis Donau-Ries deutlich gefährlicher: Die Rede ist von den vielen Männern und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren. Der Grundstein für dieses wichtige Ehrenamt wurde bei vielen Wehren vor rund 150 Jahren gelegt. Bereits im Jahr 2024 feierten viele Feuerwehren ihr 150-Jähriges, doch 2025 sind es noch mehr. In unserer Übersicht gibt es die Termine und einen ausschnittsweisen Einblick ins Programm, was neben Gottesdienst und Festumzug noch geboten ist.

Feuerwehr Reimlingen, 1. bis 4. Mai: Den Beginn in diesem Jahr macht die Feuerwehr Reimlingen: Am 1. Mai gibt es einen Partyabend mit der Gruppe „Schraubzwinger“, am 2. Mai kommen die „Almrocker“, am 3. Mai „Wanted Live“. Am 4. Mai kommt der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann zum Politischen Abend.

Feuerwehr Mönchsdeggingen, 16. bis 18. Mai: Bei der Wehr aus „Degge“ treten am Freitagabend die Bands „Django3000“ und „Four on the Floor“ auf, am Samstag kommt „Die Bande“. Der Sonntag klingt mit der Trachtenkapelle Pfahlheim aus.

Feuerwehren im Landkreis feiern: Alerheim, Auhausen, Deiningen im Mai und Juli

Feuerwehr Alerheim, 23. bis 26. Mai: Am ersten Abend soll die Band „Partyhirschen“ für Stimmung sorgen, am Freitag DJ Jürgen und „Die Atzen“. Am Montag, dem letzten Festtag, gibt es einen politischen Abend – das Programm hängt aber von der Bundestagswahl ab.

Feuerwehr Auhausen, 29. Mai bis 1. Juni: Am Vatertag beginnt die Feuerwehr Auhausen ihr Jubiläum. Entsprechend ist eine „Vatertagssause mit Hally Gally“ und eine Party mit David Hoyer geplant. Am 30. Mai gibt es ein Oldtimertreffen und eine Plattenparty mit „DJ Be Furios“, der Freitag ist ein Familientag und die Band „Nacht Stark“ wird auftreten. Am Sonntag, 1. Juni, klingt das Jubiläum mit „D‘Maihinger“ aus.

Feuerwehr Ehringen, 29. Mai bis 2. Juni: In Ehringen steht am 29. Mai ein „Vatertagsfetz mit der Saustoimusi“ auf dem Programm, abends tritt die „Baldinger Marching Band“ auf, am Freitag „DJ Lotus“, am Samstag ist eine Rocknacht mit „Viva“ geplant. Am Sonntagabend sorgt die „Brotzeitmusi“ für Unterhaltung, am Montag, 2. Juni, kommt der stellvertretende Ministerpräsident und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zum Politischen Abend.

Feuerwehr Deiningen, 6. bis 9. Juni: Bei der Deininger Wehr treten am Freitag „Stainless Stell feat. Glorreiche Halunken“ auf, am Samstag die Partyband „Frontal“. Den Festsonntag begleitet die Deininger Musikkapelle, am Abend kommen „Die Wölf“. Am Montag gibt es einen Familientag, der mit „Wanted Live“ ausklingt.

Mallorca-Party in Schwörsheim, „Partyräuber“ in Niederschönenfeld

Feuerwehr Niederschönenfeld, 13. bis 15. Juni: Am Freitag kommen die „Partyräuber“, am Samstag gibt es einen Kindernachmittag, abends wird mit „S.O.S. - Partyalarm“ gefeiert. Festausklang am Sonntag ist mit der Gruppe „Chlorfrei“.

Feuerwehr Schwörsheim, 13. bis 15. Juni: Der Freitag steht in Schwörsheim unter dem Motto „Dorflove: Die Mallorca-Party mit Honk X Kreisligalegende X DJ Biene“. Am Samstag gibt es einen politischen Nachmittag, zu dem hoher Besuch erwartet wird, Details werden noch bekannt gegeben. Abends kommt die Band „Lausbuam“. Der Sonntag klingt mit „Münchner G‘schichten“ aus.

Feuerwehr Schmähingen, 12. bis 15. Juni: Zum 150-Jährigen in Schmähingen kommen am Donnerstag „Micha von der Rampe“ und „DJ Brandy“, am Freitag gibt es eine Hawaiiparty mit „DJ Contaxx“. Für den Samstag ist ein Oldtimertreffen samt Historischer Löschübung geplant, am Abend kommt die Partyband „Zruck zu dir“. Die „Rieser Lumpen“ treten am Sonntag auf.

Michaela Kaniber kommt nach Genderkingen

Feuerwehr Hausen, 20. bis 22. Juni: Die Feuerwehr feiert zusammen mit der Schützengilde Hausen-Seglohe, die ihr 275-Jähriges begeht. Der Freitag ist ein Vereinsabend für Mitglieder, am Samstag gibt es einen Kindernachmittag und eine Ausstellung „Jagd und Forst“; Musik am Abend kommt von der Musikkappelle Belzheim. Später kommen die Böllerschützen Belzheim, am Sonntag die Böllerschützen aus Fremdingen.

Feuerwehr Kleinsorheim, 20. bis 22. Juni: In Kleinsorheim tritt am Freitag tritt die Band „Mountain Crew“ auf, am Sonntag kommen „Die Wölf“ zum bunten Abend. Den Sonntag gestalten der Musikverein Mönchsdeggingen und die „Dorfstadl Musikanten“.

Feuerwehr Genderkingen, 27. bis 29. Juni: In Genderkingen spielt am Freitag die Musikkapelle Thierhaupten, zunächst Blasmusik, später dann für den Partyabend. Am Samstag tritt die Gruppe „Chlorfrei“ auf, am Sonntag hält Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Festansprache. Abends tritt die „Blech Buam Musi“ auf.

Feuerwehr Hürnheim: Markus Söder kommt am 7. Juli ins Ries

Feuerwehr Hochaltingen, 4. bis 7. Juli: „D‘Maihinger“ spielen beim Vereinsabend am Freitag. Der Samstag bietet ein volles Programm mit „Brotzeimusi“, „Saustoimusi“ und „Stack“ aus Schwörsheim. Der Sonntagabend wird abgerundet mit „Die Wölf“, das Fest endet mit einem Auftritt von Kabarettistin Martina Schwarzmann.

Feuerwehr Hürnheim, 4. bis 7. Juli: Am Freitag kommt „DJ Brandy“, am Samstag „Die Bande“. Musikalisch wird der Sonntag vom Musikverein Ederheim und den „Rieser Lumpen“ gestaltet. Am Montag kommt Ministerpräsident Markus Söder zum Politischen Abend.

Feuerwehr Appetshofen-Lierheim, 11. bis 14. Juli: „Die Draufgänger“ kommen am Freitag, am Samstag findet der Rieser Bude-6-Kampf statt. Am Sonntagabend gibt es eine Bierzeltparty mit „Max & Bifi“, am Montag kommen „The Musik of Queen“ und „Fouronthefloor“.

150 Jahre Feuerwehr: Nördlinger Stadtteile Kleinerdlingen und Pfäfflingen feiern

Feuerwehr Kleinerdlingen, 19. bis 20. Juli: Am Samstag in Kleinerdlingen gibt es einen Kindernachmittag, abends findet mit der Band „Fire Devils“ eine Party und ein Wettbewerb mit allen Ortsteilfeuerwehren statt. Am Sonntag spielt die Musikkapelle Ederheim zum Mittagstisch.

Feuerwehr Pfäfflingen, 25. bis 27. Juli: Am Freitagabend spielt in Pfäfflingen die Band „Shark“. Am Samstagvormittag findet der Kreisjugendfeuerwehrtag in Pfäfflingen statt, abends soll die Gruppe „Xcited“ für Stimmung sorgen. Der Sonntagabend zum Festausklang ist eine Kooperation mit dem Rieser Tanzzentrum, der „Happy Sunday“ findet dann im Festzelt statt.

Feuerwehr Schopflohe, 1. bis 3. August: Der Freitag beginnt mit einem Partyabend mit der Gruppe „Störzelbacher“, am Samstag kommen die „Troglauer“. Der Sonntag klingt mit „Meddl ‚R Musi“ und der Festkapelle Fremdingen aus.

Feuerwehr Balgheim, 1. bis 3. August: Am Freitag findet die Bayern1-Disco in Balgheim statt, am Samstag gibt es eine Schauübung, abends spielt die Musikkappelle Deiningen. Der Sonntagabend klingt mit Michael Thum aus.