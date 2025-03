Knappe Haushaltslage: Oettinger Rat debattiert über Anbau an Feuerwehrhaus

Kann sich eine finanziell so stark belastete Kommune wie Oettingen überhaupt noch freiwillige Leistungen in sechsstelliger Größenordnung leisten, auch wenn die Vorhaben nachvollziehbar und wünschenswert erscheinen? Vor dieser Frage stand am Donnerstagabend der Stadtrat. In der Sitzung ging es unter anderem um eine Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Nittingen.

