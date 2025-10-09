Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Fiat 500 in Nördlingen angefahren – Fahrer flüchtet nach Unfall

Nördlingen

Unbekannter beschädigt geparkten Fiat 500 und fährt einfach weiter

Eine Unfallflucht hat sich in Nördlingen ereignet, dabei ist ein Fiat 500 am Straßenrand beschädigt worden.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt wegen eines beschädigten Autos.
    Die Polizei ermittelt wegen eines beschädigten Autos. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Eine 20-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch ihren in der Nördlinger Eselerstraße abgestellten Wagen beschädigt vorgefunden. Laut Polizeiangaben hatte sie ihren grauen Fiat 500 morgens gegen acht Uhr am Straßenrand auf Höhe der Gottfried-Jakob-Straße geparkt; als sie gegen 14.20 Uhr zurückkehrte, war der linke Außenspiegel beschädigt. Vermutlich hat ein unbekannter Fahrer den Spiegel beim Vorbeifahren gestreift und ist dann weitergefahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden