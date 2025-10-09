Unbekannter beschädigt geparkten Fiat 500 und fährt einfach weiter

Eine 20-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch ihren in der Nördlinger Eselerstraße abgestellten Wagen beschädigt vorgefunden. Laut Polizeiangaben hatte sie ihren grauen Fiat 500 morgens gegen acht Uhr am Straßenrand auf Höhe der Gottfried-Jakob-Straße geparkt; als sie gegen 14.20 Uhr zurückkehrte, war der linke Außenspiegel beschädigt. Vermutlich hat ein unbekannter Fahrer den Spiegel beim Vorbeifahren gestreift und ist dann weitergefahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

