Fünfstelliger Schaden: 72-Jähriger missachtet in Flochberg die Vorfahrt

Am Montag kommt es in Flochberg zu einem Unfall, weil einer 25-Jährigen die Vorfahrt genommen wird. Beide Unfallbeteiligten bleiben unverletzt.

Ein 72-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag im Bopfinger Ortsteil Flochberg einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei missachtete er kurz nach 17 Uhr an der Einmündung der B29 zur Industriestraße und dem Gewerbehof die Vorfahrt einer 25-jährigen Autofahrerin. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es entstand aber ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. (AZ)